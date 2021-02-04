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Стопкоронавирус.рф

Назван необычный симптом COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Покраснение пальцев ног может свидетельствовать о развитии COVID-19, рассказал Express врач Хусейн Абде.
По его словам, некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.
"Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание", — предупредил специалист.
Абде подчеркнул, что ощущения при «ковидных пальцах» схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи.
Среди основных симптомов COVID-19 врачи выделяют повышение температуры тела, сухой (или с небольшим количеством мокроты) кашель, одышку, боли в мыщцах, утомляемость, нарушение обоняния, потерю вкуса. Реже заражение коронавирусом SARS-CoV-2 проявляется через головную боль, тошноту, рвоту, диарею.
Клинические признаки COVID-19 во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , РИА Новости
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