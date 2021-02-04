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Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от повторного заражения 

Lenta.ru 3 часа назад
Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от нового заражения
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
После перенесенного коронавируса могут остаться некоторые симптомы, однако это не говорит о повторном заражении. Отличия между этими явлениями в беседе с РИА Новости назвал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Как правило, после перенесенной болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться. Речь идет о слабости, потливости, легкой температуре, недомогании, отсутствии обоняния и снижении вкусовых ощущений.
Кроме того, в течение нескольких недель после перенесенной инфекции небольшое количество вируса в организме может выявляться методом ПЦР-теста.
Вознесенский также подчеркнул, что COVID-19 относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), то есть болезнь не может стать хронической.

«Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — отметил медик.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении трех-пяти месяцев. При этом по прошествии третьего месяца после болезни устойчивость к ней начинает слабеть.
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Коронавирус , Сергей Вознесенский , РУДН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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