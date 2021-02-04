Врач посоветовал горячий пар для снятия симптомов поражения дыхания

Горячий пар благотворно действуют на дыхательные пути, способствует расширению бронхов и усилению кровоснабжения легких и бронхов, однако процедуры с его использованием противопоказаны при повышенной температуре.

Лечение популярным народным средством оценил пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik

По его мнению, горячее тепло, парную баню или сауну можно использовать для снятия общих симптомов поражения дыхания, в том числе при заражении коронавирусом.

«Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет», — подчеркнул специалист.

Карабиненко добавил, что интенсивность и продолжительность паровых процедур зависят от самочувствия пациента — не стоит продолжать ее, если появляется дискомфорт.

Пульмонолог напомнил, что паровые ингаляции — это традиционное средство, которым при необходимости можно пользоваться каждый день. Лучше всего устаивать процедуру в вечернее время незадолго до сна и не добавлять лекарства без рекомендации врача.

«Это все идет из народной медицины — горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции. Это все давно применялось при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но этот пар глубоко не проникает в легкие, он в основном доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не протекает», — заключил врач.