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Врач порекомендовал популярное средство для лечения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Врач посоветовал горячий пар для снятия симптомов поражения дыхания
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Горячий пар благотворно действуют на дыхательные пути, способствует расширению бронхов и усилению кровоснабжения легких и бронхов, однако процедуры с его использованием противопоказаны при повышенной температуре.
Лечение популярным народным средством оценил пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
По его мнению, горячее тепло, парную баню или сауну можно использовать для снятия общих симптомов поражения дыхания, в том числе при заражении коронавирусом.

«Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет», — подчеркнул специалист.

Карабиненко добавил, что интенсивность и продолжительность паровых процедур зависят от самочувствия пациента — не стоит продолжать ее, если появляется дискомфорт.
Пульмонолог напомнил, что паровые ингаляции — это традиционное средство, которым при необходимости можно пользоваться каждый день. Лучше всего устаивать процедуру в вечернее время незадолго до сна и не добавлять лекарства без рекомендации врача.
«Это все идет из народной медицины — горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции. Это все давно применялось при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но этот пар глубоко не проникает в легкие, он в основном доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не протекает», — заключил врач.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев призвал не применять дома ингаляторы или баллоны с кислородом для избавления от последствий коронавируса. По его словам, этот химический элемент сжигает легкие. «Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования», — объяснил он.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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