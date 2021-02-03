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Названы признаки бессимптомного течения коронавируса 

Lenta.ru 39 минут назад
Врач рассказала о признаках бессимптомного течения COVID-19
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Люди с бессимптомным течением коронавирусной инфекции могут догадаться о скрытом течении болезни. Чтобы выявить ее признаки, нужно прислушаться к своему организму и правильно интерпретировать ощущения, рассказала эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, сообщает в среду, 3 февраля, «Московский комсомолец».
По ее словам, на инфекцию могут указывать приступы внезапной усталости, снижение физического тонуса, головокружение и головные боли, а также ноющие мышцы или суставы.
Кроме того, при бессимптомном течении болезни могут возникнуть проблемы в полости рта — локальные воспаления и припухлости, которые вызывают сухость во рту и искаженное восприятие вкуса пищи.

«Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом переносят болезнь в относительно легкой форме, что называется, на ногах»,

— отметила врач.
Медик добавила, что в организме после бессимптомного течения коронавируса, как правило, образуются антитела. Однако, по словам специалиста, это не избавляет от необходимости соблюдения общепринятых мер безопасности в период пандемии.
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Коронавирус , Московский комсомолец
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