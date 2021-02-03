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Стопкоронавирус.рф

Малышева признала, что у коронавируса «не женское лицо» 

Мира Маркина 28 минут назад
Малышева признала, что у коронавируса «не женское лицо»
Фото: depositphotos.com
Елена Малышева в своем Instagram рассказала, кто чаще всего умирает от коронавируса.
По словам медика, у этого недуга "не женское лицо", что уже подтвердили различные исследования. COVID-19 в тяжелой форме чаще протекает у мужчин, и именно они умирают от болезни.
Телеведущая объяснила, — разница в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой".

"В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства",

— подчеркнула врач.
Ведущая программы "Жить здорово" напомнила, что COVID-19 проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, защищающие от этого. Кроме того, у женщин гораздо больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.
Главной причиной тяжелого течения болезни является цитокиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме.
Несмотря на это, Малышева призвала девушек не отказываться от вакцинации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева назвала ухудшающие память продукты.
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Комментарии 2
Коронавирус , Елена Малышева
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