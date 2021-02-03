Малышева признала, что у коронавируса «не женское лицо» 

Елена Малышева в своем Instagram рассказала, кто чаще всего умирает от коронавируса.

По словам медика, у этого недуга "не женское лицо", что уже подтвердили различные исследования. COVID-19 в тяжелой форме чаще протекает у мужчин, и именно они умирают от болезни.

Телеведущая объяснила, — разница в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой".

"В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства",

— подчеркнула врач.

Ведущая программы "Жить здорово" напомнила, что COVID-19 проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, защищающие от этого. Кроме того, у женщин гораздо больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.

Главной причиной тяжелого течения болезни является цитокиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме.

Несмотря на это, Малышева призвала девушек не отказываться от вакцинации.