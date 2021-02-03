Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 46 минут назад
Эксперты оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусной инфекцией, на данный момент нельзя, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнила о клиническом случае развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19, который описали британские медики. По ее словам, возможно, у данного пациента был инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.
Кроме того, этот клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития COVID-19 и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации.
Ранее сообщалось, что британские медики зафиксировали корковую слепоту в качестве одного из осложнений при коронавирусе. Ученые выявили новое осложнение при COVID-19, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты Королевской больницы в Дерби (Великобритания) обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины,. Пациентка пожаловалась на лихорадку, сухой кашель и миалгию (боль в мышцах).
Видео дня. Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Последние новости
Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение