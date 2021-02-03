Эксперты оценили вероятность полной потери зрения после COVID-19

Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусной инфекцией, на данный момент нельзя, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости

Эксперт напомнила о клиническом случае развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19, который описали британские медики. По ее словам, возможно, у данного пациента был инсульт, который связан с гемодинамическими нарушениями.

Кроме того, этот клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у больного еще до развития COVID-19 и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации.