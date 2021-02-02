Врачи объяснили бессимптомные случаи коронавируса

В основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации. Так подобные случаи объяснили уральские врачи, передает « Российская газета ».

Как объяснила член-корреспондент РАН , ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава Ольга Ковтун , легче всего инфекции переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита. Как правило, речь идет о клетках, которые расположены в носоглотке — у них ярче выражена возможность выведения вируса. Ковтун добавила, что в основном это касается молодых людей.

Она уточнила, что если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то во второй раз он будет иметь клетки памяти, которые помогут перенести болезнь бессимптомно.

Как отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети тоже могут болеть инфекционными заболеваниями бессимптомно. Он объяснил, что дети могут не иметь на клетках рецепторы, которые ловили бы вирусы и позволяли им фиксироваться. При этом он уточнил, что бессимптомная форма заболеваний зависит от возбудителей: некоторые могут вызвать сильное поражение, другие — наоборот.