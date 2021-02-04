Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Ученые объяснили, как дефицит витамина А влияет на течение COVID-19
Фото: Pixabay
Ученые Медицинского университета Турции в Анкаре назвали причины тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.
Специалисты пришли к выводу, что из-за коронавируса резко снижается содержание витамина А в организме. Они указали на то, что при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического недостатка этого витамина.
В результате анализа ученые установили, что у группы заболевших очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, которые препятствуют его выводу организма.
Снижение уровня витамина А ученые объяснили тем, что он активно используется организмом для синтеза интерферона — специальных противовирусных белковых молекул. Белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.
Ранее коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии назвали витамин, дефицит которого может привести к внезапной смерти пациентов с COVID-19. Специалисты предупредили, что нехватка витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов. Ученые выяснили, что витамин имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови.
Видео дня. Почему нельзя будить лунатиков
Последние новости
В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака
Комментарии 2
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение