Ученые объяснили, как дефицит витамина А влияет на течение COVID-19

Ученые Медицинского университета Турции в Анкаре назвали причины тяжелого течения COVID-19 у пациентов. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv

Специалисты пришли к выводу, что из-за коронавируса резко снижается содержание витамина А в организме. Они указали на то, что при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического недостатка этого витамина.

В результате анализа ученые установили, что у группы заболевших очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, которые препятствуют его выводу организма.

Снижение уровня витамина А ученые объяснили тем, что он активно используется организмом для синтеза интерферона — специальных противовирусных белковых молекул. Белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.