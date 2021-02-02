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Названа причина высокой заразности нового штамма коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Названа причина высокой заразности нового штамма коронавируса
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / РИА Новости
Ученые Швеции и Индии назвали причину, почему новый британский штамм коронавируса более заразный. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале bioRxiv.
Исследователи изучили молекулярный механизм увеличения частоты инфицирования у нового штамма коронавируса, который имеет мутации в домене S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2. Потенциально такие мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание. Ученые сравнили взаимодействие с рецептором как дикого S-белка, так и мутантного B.1.1.7.
Оказалось, что мутантный вариант белка шипа имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2. Мутация, обозначенная как N501Y, усилила взаимодействие между RBD (рецептор-связывающий домен) белка-«шипа» и клеточного рецептора.
Ранее исследователи высказали предположение, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19. Он быстро замещает собой другие формы SARS-CoV-2, являясь более заразным именно за счет усиления способности связываться с рецепторами клетки.
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