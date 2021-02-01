Оперштаб предупредил о мошенниках, продающих лекарства от COVID-19 

Пандемия привела к тому, что злоумышленники начали прибегать к новым уловкам для обмана россиян. Мошенники пытаются играть на страхе перед COVID-19.

Так, мошенники ходят по квартирам и предлагают чудодейственные средства от COVID-19, «волшебные» приборы для удаления заразы, зачастую, это просто обычные увлажнители воздуха, таблетки и пищевые добавки.

Жителей Ленобласти просят не вестись на данные уловки. Как сообщает оперштаб региона, лекарственные средства можно принимать только по назначению врача, к тому же ни фирмы, ни производители таких продуктов не зарегистрированы.

Также мошенники сообщают о якобы контакте с подтвержденным носителем коронавируса. Дальше следует предложение о назначении платных анализов, вакцинации или дезинфекции квартиры. А затем — кража.