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Оперштаб предупредил о мошенниках, продающих лекарства от COVID-19 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Оперштаб предупредил о мошенниках, продающих лекарства от COVID-19
Фото: Ivyborg.ru
Пандемия привела к тому, что злоумышленники начали прибегать к новым уловкам для обмана россиян. Мошенники пытаются играть на страхе перед COVID-19.
Так, мошенники ходят по квартирам и предлагают чудодейственные средства от COVID-19, «волшебные» приборы для удаления заразы, зачастую, это просто обычные увлажнители воздуха, таблетки и пищевые добавки.
Жителей Ленобласти просят не вестись на данные уловки. Как сообщает оперштаб региона, лекарственные средства можно принимать только по назначению врача, к тому же ни фирмы, ни производители таких продуктов не зарегистрированы.
Также мошенники сообщают о якобы контакте с подтвержденным носителем коронавируса. Дальше следует предложение о назначении платных анализов, вакцинации или дезинфекции квартиры. А затем — кража.
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