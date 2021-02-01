МИД Испании оценила вероятность попадания «Спутника V» в Европу 

Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС , должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя

"Институты ЕС кроме работы над тем, чтобы добиться, чтобы вакцины дошли до европейских граждан, должны также удостовериться, чтобы вакцины соответствовали медицинским европейским требованиям в плане эффективности", — заявила министр в интервью телеканалу La Sexta, отвечая на вопрос, возможно ли появление в ЕС российской вакцины.

По ее мнению, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям". "Сейчас мы должны гарантировать, чтобы вакцины, которые получают европейские граждане, в том числе испанцы, были эффективны в защите от вируса COVID-19", — добавила министр.

Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии , отвечая на вопрос о российской вакцине "Спутник V", заявил, что фармацевтические компании, которые желают зарегистрировать вакцины от коронавируса в Евросоюзе , должны обладать производственными мощностями в ЕС, чтобы гарантировать быстрые поставки. Он добавил, что "разработчики российской вакцины и Европейское агентство по лекарственным средствам находятся в контакте, но на этот момент заявка на допуск на рынок этой вакцины, по имеющимся данным, пока не поступила".