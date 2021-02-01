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Ученые сообщили, что COVID-19 вызывает подавление иммунитета 

RT на русском 3 часа назад
Ученые сообщили, что COVID-19 вызывает подавление иммунитета
Фото: russian.rt
Коронавирус может вызывать подавление иммунитета — иммуносупрессию, которая сохраняется более двух месяцев после выздоровления. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причём эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления… Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления», — цитирует ТАСС Тотоляна.

Он добавил, что институт продолжит наблюдения и на более поздних сроках после выздоровления.
Как пояснил Тотолян, ранее было хорошо известно, что коронавирус развивается прежде всего у «иммунокомпрометированных лиц» — то есть уже при наличии нарушений иммунной системы.
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Коронавирус , Арег Тотолян , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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