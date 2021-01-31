Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России к лету

Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у основной части населения. Такой срок спрогнозировал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24»

По его словам, ослабление масочного режима означает, что люди могут «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться», но не нарушать этот режим.

29 января врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов оценил способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок. По его мнению, этот метод неэффективен и даже может быть вреден. Например, из-за многих слоев ткани человеку становится существенно сложнее дышать.