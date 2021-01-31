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Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России к лету
Фото: РИА Новости
Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у основной части населения. Такой срок спрогнозировал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, ослабление масочного режима означает, что люди могут «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться», но не нарушать этот режим.
29 января врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов оценил способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок. По его мнению, этот метод неэффективен и даже может быть вреден. Например, из-за многих слоев ткани человеку становится существенно сложнее дышать.
Ранее, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отказ от масок в России в 2021 году. «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — объяснила она.
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Коронавирус , Анна Попова , Алексей Водовозов , Евгений Тимаков , Роспотребнадзор
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