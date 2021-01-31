Медики рассказали, как определить COVID-19 по языку

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;

Бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;

Кровотечения;

Сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез. Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.