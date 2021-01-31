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Стопкоронавирус.рф

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Медики рассказали, как определить COVID-19 по языку
Фото: depositphotos.com
Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology.
Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.
Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.
Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:
  • Потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;
  • Бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;
  • Кровотечения;
  • Сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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