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Эксперт напомнила об отличиях симптомов COVID-19 и гриппа 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Эксперт напомнила об отличиях симптомов COVID-19 и гриппа
Фото: depositphotos.com
Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала газете "Вечерняя Москва" об отличиях симптомов вызываемого коронавирусом заболевания от признаков гриппа.

"У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", — цитирует специалиста издание.

Кроме того, по словам Ярцевой, при коронавирусе, в отличие от гриппа, чаще всего не поражается горло. При этом иммунолог отметила, что клиническая картина COVID-19 разнообразна и до конца не изучена.
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Коронавирус , Ирина Ярцева , Вечерняя Москва
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