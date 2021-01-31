Эксперт напомнила об отличиях симптомов COVID-19 и гриппа 

"У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", — цитирует специалиста издание.