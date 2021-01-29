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Названы сроки появления вакцины «Спутник лайт» в России 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Названы сроки появления вакцины «Спутник лайт» в России
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в России в феврале. Такие сроки приводятся Twitter-аккаунте «Спутника V».
«Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson, которая, по сути, является всего лишь первой частью вакцины "Спутник V", показывает хорошие результаты. (…) Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале… Приближается "Спутник лайт"», — говорится в сообщении.
О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.
Разработчик «Спутника V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» поможет исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. По его словам, она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Владимир Путин
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