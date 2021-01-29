Названы сроки появления вакцины «Спутник лайт» в России 

Вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в России в феврале. Такие сроки приводятся Twitter -аккаунте «Спутника V».

«Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson, которая, по сути, является всего лишь первой частью вакцины "Спутник V", показывает хорошие результаты. (…) Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале… Приближается "Спутник лайт"», — говорится в сообщении.

О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил президент России Владимир Путин . По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.