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Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на отвратительные запахи от всего 

Lenta.ru 4 часа назад
Переболевшая COVID-19 женщина пожаловалась на отвратительные запахи
Фото: Clare Freer
Жительница британского города Саттон-Колдфилд, графство Западный Мидлендс, страдает из-за расстройства обоняния, которое развилось после перенесенного ей COVID-19. Из-за болезни почти любые запахи кажутся ей отвратительными, пишет BBC News.
В марте 2020 года 47-летняя Клер Фриер (Clare Freer) заболела COVID-19 и на два месяца потеряла обоняние. Оно вернулось лишь в мае, однако вскоре женщина поняла, что теперь воспринимает ароматы всего по-другому.
Запахи лука, кофе, мяса, фруктов, алкоголя, зубной пасты, чистящих средств, парфюмерии и даже водопроводной воды вызывают у нее рвотные позывы.
Расстройство обоняния не проходит уже семь месяцев и сделало жизнь Фриер невыносимой.
Она вынуждена питаться хлебом и сыром — это единственная пища, запах которой кажется ей терпимым. Попытки приготовить обед для семьи неизменно заканчиваются в слезах.

«Из-за запахов у меня кружится голова, — объясняет она. — Как только включается духовка, дом наполняет невыносимая гнилостная вонь».

Благотворительная организация AbScent открыла в Facebook сообщество для людей с тем же расстройством обоняния, от которого страдает Фриер. У него уже шесть тысяч подписчиков, и почти все они столкнулись с этой проблемой после выздоровления от COVID-19.
Ранее сообщалось о жителе Ирландии, к которому после COVID-19 так и не вернулась способность ощущать запахи и вкусы. Чтобы чувствовать при еде хоть что-то, он вынужден добавлять в каждое блюдо перец чили и халапеньо.
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Коронавирус , BBC News
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