«Больше негде хранить тела»: в Португалии продлили режим ЧП 

Власти Португалии заявили об "ужасной" ситуации с коронавирусом. С 31 января в течение двух недель гражданам будет запрещен выезд из страны, а режим чрезвычайного положения продлен до 14 февраля. "Рамблер" выяснил, что сейчас происходит в Португалии и что пишут в социальных сетях местные жители.

Как сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, ситуация с COVID-19 сильно ухудшилась из-за ослабления ограничений в праздничные дни, а также из-за распространения нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Кроме того, появились новости, что в Португалии впервые выявили новый южноафриканский штамм коронавируса.

Для борьбы с COVID-19 привлекают медиков, вышедших на пенсию, а также специалистов из соседних стран. Несколько дней назад власти Германии заявили, что направят в страну своих военных врачей.

По данным на 28 января, за сутки в Португалии, население которой — чуть больше десяти миллионов человек, выявили 16432 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за все время распространения инфекции. При этом в первую волну пандемии Португалия практически не пострадала по сравнению с другими европейскими странами.

"Цифры говорят сами за себя. За последние 7 недель умерло больше людей (5506), чем за 9 месяцев пандемии (4963). А перспектива такова, что в ближайшие недели умрет еще много людей… материальных ресурсов недостаточно, а люди уже истощены почти от года борьбы", — написал пользователь по имени João Leandro.

www.worldometers.info

Как рассказывают журналисты местных телеканалов, машины скорой помощи с госпитализированными пациентами стоят в огромных очередях у больниц. Госпитали переполнены и не могут увеличить количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии.

"В больнице Санта Мария около 30 машин скорой помощи с ковидными пациентами ждут с 11 утра. В это время больные не едят и не пьют! Это бесчеловечно…Те, кто живет в Лиссабоне и может помочь, принесите, пожалуйста, воду и еду", — написала в Facebook женщина с ником @anasofia.henrique.

Медики тоже жалуются на ухудшение ситуации: