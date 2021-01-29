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рерайт 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ученые предупредили о факторе внезапной смерти при COVID-19
Фото: Lenta.ru
Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии назвали витамин, дефицит которого может привести к внезапной смерти пациентов с COVID-19. Об этом пишут «Известия».
Специалисты предупредили, что нехватка витамина К может приводить к тяжелому течению коронавируса и внезапной смерти. Из-за его недостатка стенки сосудов становятся уязвимыми к повреждениям, а также увеличивается риск появления тромбозов.
Ученые выяснили, что витамин имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови. По их мнению, он активизирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках и выполняет важную роль в профилактике тромбозов.
Кроме того, от него зависит деятельность белка MGP, который защищает эластичные волокна от разрушения. Белок может подавлять рост кристаллов кальция в мягких тканях.
Как заявил заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессора Олег Медведев, для предотвращения дефицита витамина K необходимо употреблять зеленые овощи с оливковым маслом. Кроме того К2 есть в продуктах животного происхождения, например в жирных сырах, молоке и сливочном масле.
Ранее группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. По их словам, ежедневный прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода.
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Коронавирус , Олег Медведев , МГУ , газета "Известия"
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