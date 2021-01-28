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Ученые назвали экзорибонуклеазу слабым местом коронавируса 

РИА Новости 22 минуты назад
Ученые назвали экзорибонуклеазу слабым местом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress.
Специалисты выяснили, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.

"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", — отметила один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

По мнению ученых, nsp14-ExoN — "ахиллесова пята" коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".
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