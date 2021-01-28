Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии 

По словам Мясникова, медицинский мир давно ждет эпидемию птичьего или свиного гриппа со смертностью 35 процентов. Врач заверил, что и сам неоднократно предупреждал о грядущей пандемии. Именно поэтому в мире разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа.

«Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2 процента и поставил весь мир на колени, а вернее — раком», — поделился Мясников.

По его мнению, это показало полную неподготовленность человечества к серьезной эпидемии.

Доктор добавил, что всегда предлагал считать COVID-19 тренировкой, и предложил поблагодарить коронавирус за то, что он показал, насколько человечество не готово к борьбе с эпидемией. Чтобы противостоять новой пандемии, нужно отладить по всему миру процесс мониторинга заболеваний — это поможет не упустить момент, когда новый вирус начнет распространяться.