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Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников согласился с утверждением основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что человечество ждет новая серьезная пандемия. Свой прогноз доктор сделал в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам Мясникова, медицинский мир давно ждет эпидемию птичьего или свиного гриппа со смертностью 35 процентов. Врач заверил, что и сам неоднократно предупреждал о грядущей пандемии. Именно поэтому в мире разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа.

«Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2 процента и поставил весь мир на колени, а вернее — раком», — поделился Мясников.

По его мнению, это показало полную неподготовленность человечества к серьезной эпидемии.
Доктор добавил, что всегда предлагал считать COVID-19 тренировкой, и предложил поблагодарить коронавирус за то, что он показал, насколько человечество не готово к борьбе с эпидемией. Чтобы противостоять новой пандемии, нужно отладить по всему миру процесс мониторинга заболеваний — это поможет не упустить момент, когда новый вирус начнет распространяться.
Ранее в январе Гейтс заявил, что мир может столкнуться с пандемией в десятки раз хуже, чем нынешняя пандемия COVID-19. По его словам, человечество до сих пор не готово к новой эпидемии подобного масштаба. При этом воспринимать ее нужно так же серьезно, как потенциальный военный конфликт.
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Коронавирус , Билл Гейтс , Александр Мясников , Microsoft , Газета.Ru
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