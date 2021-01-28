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В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии
Фото: Lenta.ru
С появлением вакцин против коронавируса мир столкнулся с парадоксальной ситуацией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе регулярного брифинга.
По словам Клюге, с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.

«Этот парадокс, когда люди чувствуют, что благодаря вакцинам пандемии скоро придет конец, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает напряженность, беспокойство, усталость и замешательство», — сказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что британский штамм коронавируса был обнаружен в 33 странах Европы, при этом случаи заражения южноафриканским штаммом были подтверждены в 16 государствах региона.
По данным ВОЗ, за все время в Европе было зафиксировано свыше 33 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 722 тысячи человек.
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Коронавирус , Ханс Клюге , ВОЗ
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