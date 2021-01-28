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Стопкоронавирус.рф

Найдены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности 

РИА Новости 1 час назад
Найдены схожие с COVID вирусы в образцах десятилетней давности
Фото: depositphotos.com
Ученые обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2, в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
Как говорится в препринте, подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие видов коронавируса было обнаружено у этих летучих мышей в нескольких провинциях Китая. На сегодняшний день вирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.
После появления COVID-19 ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Пять образцов дали положительный результат на betaCoV, из них два затем дали положительный результат, когда их протестировали с использованием RT-qPCR, нацеленного на РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов подрода sarbecovirus. Оба образца были взяты у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи.
Эти образцы РНК изучили при помощи метагеномного секвенирования. Оказалось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали 92,6% нуклеотидную идентичность во всем геноме и идентичную геномную организацию.
Отмечается, что обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Оно также свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевую область, которую следует учитывать в рамках поиска происхождения SARS-CoV-2.
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