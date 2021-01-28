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Врача в Италии заподозрили в убийстве пациентов с COVID-19 

News.ru 1 час назад
Врача в Италии заподозрили в убийстве пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Глава отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри (область Ломбардия) Карло Моска на протяжении всей пандемии убивал тяжелобольных коронавирусом. Такого мнения придерживается местная полиция.
По словам коллег 47-летнего «Доктора Смерть», он совершал преступления ради освобождения коек в госпитале. Для этого вводил жертвам большие дозы сильнодействующих снотворных, сообщает газета La Repubblica.
Отмечается, что в полиции обратили внимание на Моска после получения анонимной записки. В ней говорилось, что доктор сошёл с ума и убивает больных. Проверка показала, что некоторые пациенты умирали сразу после поступления в больницу. Ухудшение их состояния наступало стремительно.
Полиция уже доказала причастность Моска к смерти двух пенсионеров — 61-летней Натале Басси и 80-летнего Анджело Палетти. После вскрытия тел умерших выяснилось, что им была введена смертельная доза пропофола, снотворного средства, при неверной дозировки способного вызвать удушье.
Сейчас устанавливается причастность Моска ещё к четырём смертям, а в городскую прокуратуру обратились ещё десятки родственников пациентов, умерших в больнице Монтикьяри.
Медсёстры, работавшие с Моской, заявили, что врач мог сойти с ума из-за высокой нагрузки в условиях пандемии. Так, весной 2020 года он в течение двух месяцев практически жил на рабочем месте.
Некоторые коллеги Моски пытаются найти оправдание его поступкам, заявляя, что врач, вероятно, не хотел мучительной смерти для пациентов и делал так, чтобы они умирали во сне. Сам Моска отрицает обвинения в свой адрес. Первое заседание суда по данному делу назначено на 29 января.
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Коронавирус , Генпрокуратура РФ
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