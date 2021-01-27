Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Стало известно о попытках представителей Голливуда дать взятки ради вакцины 

Lenta.ru 3 часа назад
Представители Голливуда пытаются получить вакцину без очереди
Фото: Globallookpress.com
Влиятельные представители Голливуда используют свой авторитет и связи, а также предлагают врачам взятки, чтобы одними из первых и без очереди получить вакцину от коронавируса. Об этом пишет Variety.
По данным издания, из-за плохой организации вакцинации и малого числа доз знаменитости и богатые люди активно пытаются найти возможность привиться в обход обычных процедур.
Как рассказал доктор Роберт Хёйзенга (Robert Huizenga), бывший врач команды «Лос-Анджелес Рейдерс», а также «Доктор Х», отдельные люди предлагают более 10 тысяч долларов, лишь бы получить вакцину.

«Нам предлагали взятки. (…) Были и случаи, когда люди пытались временно оказаться в числе работников медицинской сферы или сотрудниками дома престарелых, чтобы получить право на первоочередную вакцинацию», — пояснил врач.

Он добавил, что среди пытавшихся подсуетиться было много представителей сферы развлечений. Однако Хёйзенга полагает, что винить их в таком поведении неправильно, поскольку удобных условий для получения прививки правительство не создало.
В то же время доктор Арт Каплан (Art Caplan), директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета, считает, что с подобным поведением мириться нельзя. По его словам, вакцину ждут и пожилые люди, и медработники, при этом у богатых гораздо больше возможностей изолироваться и подождать большей доступности доз.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna.
Вечером 26 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 100 миллионов. Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в США — свыше 25,3 миллиона.
Видео дня. Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
Последние новости
Путин заявил об угрозе борьбы «всех против всех» Путин заявил об угрозе борьбы «всех против всех» ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике Путин предупредил о конце цивилизации Путин предупредил о конце цивилизации
Комментарии
Коронавирус , Джозеф Байден , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение