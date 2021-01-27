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Российский врач дал совет по возвращению к тренировкам после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 20 часов назад
ЭКГ и анализы: врач объяснил, как вернуться к тренировкам после COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
Врач спортивной медицины Илья Мелехин дал совет по возвращению к тренировкам людям, перенесшим COVID-19. Своими рекомендациями он поделился в беседе с НСН.
Специалист отметил, что даже после перенесенного в легкой форме COVID-19 организм может столкнуться с серьезными последствиями. Поэтому приступать к тренировкам нужно аккуратно, как и после любой инфекции. При этом, заметил Мелехин, поскольку заболевание протекает у всех по-разному, то и разным должен быть и подход.
В качестве примера российский врач привел спортсменов по лыжным гонкам, которым, несмотря на перенесенный в легкой форме COVID-19, тяжело вернуть прежнюю форму. В частности, при поражении легких, они не могут «раздышаться».
Мелехин посоветовал пройти обследование после перенесенной инфекции, проверить состояние легких, сделать ЭКГ и сдать биохимические анализы.

«Даже перед пробежками в парке проконсультироваться с врачом», — подчеркнул он.

Ранее терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что переболевшим COVID-19 необходимо восстанавливать организм правильно и не торопиться возвращаться к активному образу жизни. Она отметила, что отрицательный тест на коронавирус не означает полное выздоровление. Поэтому после болезни правильным будет обратиться к врачу и при необходимости пройти медицинское обследование.
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