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Стопкоронавирус.рф

Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса 

РИА Новости 4 часа назад
Половые гормоны: почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин
Фото: Depositphotos / Ugreen
Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science.
По данным специалистов, половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве ворот для проникновения в организм. При этом мужской гормон андроген, согласно наблюдениям, наоборот, упрощает инфицирование.
Также отмечается, что важным фактором служит наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.
При этом мужчины в возрасте от 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них зачастую возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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