Инфекционист заявил о невосприимчивости половины москвичей к COVID-19

По словам специалиста, в каких-то регионах доля невосприимчивых к COVID-19 жителей составляет 50-60 процентов, где-то еще только 30-40 процентов. Он допустил, что в Москве показатель может превышать 50 процентов.

Тимаков также заявил, что катастрофы из-за смягчения коронавирусных ограничений в столице не произойдет. По его словам, после Нового года ситуация стабилизировалась и резкой вспышки заболеваемости не было, а число заболевших и госпитализированных снижается. Он указал, что экономика не должна пострадать, так как иначе бизнес разрушится полностью.