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Иммунолог назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Иммунолог заявил об опасности тренировок для переболевших ковид
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Иммунолог Илья Кукин назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
По его словам, после перенесенного заболевания россиянам следует повременить с интенсивными тренировками. Врач отметил, что попытки вернуть прежние спортивные результаты могут перегрузить организм. Перегрузка организма, в свою очередь, может закончиться тяжелыми постковидными состояниями или вызвать повторное заболевание.
Специалист советует тем, кто переболел коронавирусом, приходить в форму постепенно, чтобы избежать поствирусных осложнений.
Ранее главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов посоветовал пациентам с сахарным диабетом защититься от заражения коронавирусом, сделав прививку. По словам Анциферова, россияне с таким диагнозом сложнее переносят многие болезни, потому риск тяжелого течения COVID-19 у них выше.
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Коронавирус , Михаил Анциферов , Илья Кукин
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