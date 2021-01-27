Иммунолог заявил об опасности тренировок для переболевших ковид

Иммунолог Илья Кукин назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По его словам, после перенесенного заболевания россиянам следует повременить с интенсивными тренировками. Врач отметил, что попытки вернуть прежние спортивные результаты могут перегрузить организм. Перегрузка организма, в свою очередь, может закончиться тяжелыми постковидными состояниями или вызвать повторное заболевание.

Специалист советует тем, кто переболел коронавирусом, приходить в форму постепенно, чтобы избежать поствирусных осложнений.