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Биолог назвала пять главных противопоказаний для прививки от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Биолог назвала пять главных противопоказаний для прививки от COVID-19
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Делать прививку от COVID-19 не стоит при ОРЗ, положительном тесте на коронавирус, постковидном состоянии, наличии антител IgM и тяжелых заболеваниях. Пять главных противопоказаний для вакцинации назвала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус "спрятался", сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция»,

— сказала биолог.
Постковидным состоянием биолог назвала наличие в организме только антител IgG, без IgM.

«У многих оно не связано ни с какими побочными эффектами в смысле длинного ковида. Но при наличии IgG смысла вакцинироваться нет. Лучше уступить свою очередь на вакцину кому-то другому»,

— добавила Баранова.
К противопоказаниям она отнесла и такие болезни, как иммуносупрессия или рассеянный склероз. По словам Барановой, пациентов с такими заболеваниями перед вакцинацией отправляют на консультацию к лечащим врачам, «а те говорят, что тоже не знают. Никто не хочет на себя брать за это ответственность».
Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в России 18 января. С 5 декабря препарат «Спутник V» могли получить медики, учителя, социальные работники и граждане с хроническими заболеваниями. В конце декабря Минздрав разрешил использовать вакцины для пожилых людей.
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Комментарии 2
Коронавирус , Анча Баранова , Джордж Мэйсон , Минздрав РФ , Lenta.ru
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