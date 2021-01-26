Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Раскрыт самый эффективный препарат против коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыт самый эффективный препарат против коронавируса
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых раскрыла, что препарат плитидепсин (аплидин) почти в 30 раз более эффективен против SARS-CoV-2, чем ремдесивир. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Известно, что плитидепсин является ингибитором молекулы eEF1A — фактором элонгации 1-альфа 1, который играет ключевую роль в синтезе белков. Это препарат используется в борьбе с множественной миеломой, а также его протестировали во второй фазе клинических испытаний как средство против COVID-19.
Исследователи изучили способность препарата подавлять репликацию коронавируса в линии клеток Vero E6, полученных из почек африканской зеленой мартышки. Плитидепсин оказался в девять раз сильнее тернатина-4, и в 87,5 раза сильнее, чем зотатафин. И тернатин-4, и зотатифин также являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против коронавируса. В клетках человека плитидепсин показал в 27,5 раза большую эффективность, чем ремдесивир.
Исследователи предположили, что плитидепсин среди всех других препаратов обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких человека. Кроме того, он, скорее всего, не является токсичным, хотя отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект.
Видео дня. 8 вещей, которые происходят с вами во сне
Последние новости
Путин поговорил с Байденом по телефону Путин поговорил с Байденом по телефону Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе и дикарях Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе и дикарях Владимира Путина предложили поместить на пятитысячную купюру Владимира Путина предложили поместить на пятитысячную купюру
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение