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Врач дал прогноз заболеваемости коронавирусом на весну и лето 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Врач: весной заболеваемость COVID-19 снизится в два раза
Фото: Lenta.ru
Смертность от коронавируса к середине весны может снизиться в два раза. Такой прогноз дал врач-вакцинолог Евгений Тимаков, передает радио Sputnik.
Тимаков указал, что стабилизация началась в Москве, по всей стране она пока небольшая, но станет выраженной к концу февраля. Снижение заболеваемости будет происходить волнами, а количество заболевающих будет то увеличиваться, то уменьшаться,
Он предположил, что к лету Россия выйдет на уровень заболеваемости в 5 тысяч человек в день, а осенью опять будет подъем. По словам специалиста, ситуация с COVID-19 в любом случае будет стабилизироваться, потому что невосприимчивых людей стало много, и формируется популяционный иммунитет.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что двукратный спад темпов распространения коронавируса в России может произойти уже к марту. По его мнению, в стране фактически сформировался коллективный иммунитет, и это позволяет отменить ограничения, введенные из-за COVID-19.
26 января в России впервые с ноября выявили менее 19 тысяч новых случаев коронавируса — 18 241. В последний раз подобный показатель был зарегистрирован 3 ноября, он составил 18 648. Всего с начала эпидемии зафиксирован 3 756 931 случай заболевания.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , Владимир Болибок , ИА Sputnik
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