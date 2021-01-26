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Ученые назвали вещество, снижающее риск смерти от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Ученые: омега-3 жирные кислоты снижают риск смерти от COVID-19
Фото: РИА Новости
Американские ученые выяснили, что у людей с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от COVID-19 значительно ниже, чем у пациентов с дефицитом этого вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.
В последнее время появилось много публикаций, в которых ученые высказывали предположение, что омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но до сих пор не было опубликованных рецензируемых исследований, подтверждающих эту гипотезу.
Исследователи из Института жирных кислот (FARI) и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии опубликовали первые прямые доказательства того, что более высокий уровень омега-3 в крови снижает риск смерти от COVID-19.
Авторы проанализировали на индекс Омега-3 (O3I — суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови, которые были взяты у ста пациентов с COVID-19 при госпитализации. Четырнадцать из этих пациентов умерли.
По результатам обработки данных в программе OmegaQuant Analytics пациенты были сгруппированы в четыре группы в соответствии с индексом O3I. Оказалось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I — менее 5,7 процентов.
Регрессионный анализ, скорректированный по возрасту и полу, показал, что вероятность смерти у тех, кто находится в этой группе, в четыре раза выше по сравнению с теми, у кого более высокий уровень O3I.

"Хотя это пилотное исследование и не соответствует стандартным порогам статистической значимости, оно вместе с множеством доказательств противовоспалительного действия жирных кислот EPA и DHA убедительно свидетельствует о том, что доступные морские жирные кислоты могут снизить риск неблагоприятных исходов при COVID-19. Очевидно, что для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более масштабные исследования",

— приводятся в пресс-релизе института FARI слова ведущего автора исследования доктора медицины Араша Ашера (Arash Asher) из Комплексного онкологический института Самуэля Ошина в Медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе.
Авторы считают, что низкий уровень омега-3 может рассматриваться в качестве предиктора высокого риска смерти от COVID-19, а высокие уровни индекса O3I — на наличие защиты от тяжелых вариантов течения болезни с быстрым высвобождением воспалительных цитокинов.
Исследователи объясняют это тем, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию — цитокиновый шторм — одну из главных причин смерти при COVID-19.
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