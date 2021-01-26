Академик: у каждого пятого пациента после COVID выпадают волосы 

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Врач сообщил, что каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, пожаловался на выпадение волос. Об этом сообщает ТАСС.

Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка.

Специалист подчеркнул, что обоняние и вкус пропадает у 50-70 процентов заразившихся, посл выздоровления у большинства эти проявления пропадают.