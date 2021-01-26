Академик: у каждого пятого пациента после COVID выпадают волосы 

Директор Сеченовского университета академик РАН Петр Глыбочко раскрыл неожиданное последствие коронавируса.
Врач сообщил, что каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, пожаловался на выпадение волос. Об этом сообщает ТАСС.
Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка.
Специалист подчеркнул, что обоняние и вкус пропадает у 50-70 процентов заразившихся, посл выздоровления у большинства эти проявления пропадают.
Ранее "Рамблер" сообщал, как лицо ребенка покрылось волосами и раздулось из-за крема.