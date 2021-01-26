Академик: у каждого пятого пациента после коронавируса выпадают волосы

Почти каждый пятый пациент, переболевший COVID-19, жаловался на выпадение волос после выздоровления. Это неожиданное последствие инфекции назвал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко , передает ТАСС

Остальные последствия, по его словам, закономерны. Речь идет об утомляемости, нарушении сна, тревоге, одышке. Кроме того, специалист подчеркнул, что обоняние и вкус пропадает у 50-70 процентов заразившихся, однако у подавляющего большинства эти проявления пропадают после выздоровления.

Сеченовский университет принимает участие в масштабном международном исследовании по изучению долговременных последствий COVID-19, организованном международным консорциумом по тяжелым острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium, ISARIC). Российские специалисты опрашивают пациентов, которые были госпитализированы в больницы медвуза.

В декабре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала , что коронавирус, особенно если он протекает в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. При этом причиной выпадения волос также могут быть стресс, гормональные изменения.

При заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время. Это провоцирует обильное выпадение волос. Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через несколько месяцев после перенесенного заболевания. При этом эксперт подчеркнула, что выпадение волос — обратимый процесс.