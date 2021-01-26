В чем разница между антителами после вакцины и перенесенного COVID-19

По его словам, в случае большинства вакциноуправляемых инфекций иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и продолжительный, чем поствакцинальный иммунитет. Однако это правило не распространяется на коронавирус.

Во-первых, ученые наблюдают, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых граждан белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на инфекцию, оказываются не той специфичности и не позволяют защититься от повторного инфицирования.

Во-вторых, российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нацелены на взаимодействие с S-белком. Первый препарат направлен на участок, который отвечает за нейтрализующую активность антител, а во втором используются пептиды, которые являются фрагментами S-белка.

«Поэтому в случае вакцинации обеими российскими вакцинами больше шансов получить антитела, которые будут защищать, нежели в случае пассивно перенесенной инфекции, если речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания», — объяснил Тотолян. Однако если россиянин переболел пневмонией средней тяжести, то уровень и качество антител будет значительно выше.