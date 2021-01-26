Ученые открыли механизм, спасающий людей от дистресс-синдрома при COVID-19

Ученые Университета Монаша в Австралии обнаружили две молекулы, которые способны бороться с астмой и нарушениями функциями легких, связанными с COVID-19. Они также могут стать возможным спасением для людей от респираторного дистресс-синдрома. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

Открытие было совершено во время исследования, нацеленного на выявление механизмов, как иммунная система взаимодействует с микробиомом кишечника генетически модифицированных мышей. Оказалось, что побочный продукт метаболизма кишечных бактерий, называемый п-крезолом (PCS), приводил к сильной защите от астмы. Сам PCS вырабатывается в ходе реакций с вовлечением аминокислоты L-тирозина.

Кроме того, введение мышам PCS или L-тирозина обеспечивает значительную защиту от воспаления легких. PCS воздействует на эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, чтобы также предотвратить аллергическую реакцию при астме. Эффективность молекул была показана и на модельных животных с острым респираторным дистресс-синдромом, который является одной из причин смерти людей от коронавирусной инфекции.

В настоящее время исследовательская группа приступила к разработке препарата на основе PCS без потенциальных побочных эффектов.