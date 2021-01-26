Ожирение и возраст: Малышева объяснила кому нужна вакцина от COVID-19

" (Этим группам риска. — Прим. ред.) надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации", — отметила Малышева.

Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:

— Возраст старше 65 лет;

— Ожирение;

— Хронические болезни почек;

— Заболевание легких;

— Онкологические заболевания (не в острой фазе);

— Сердечно-сосудистые заболевания.

Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.