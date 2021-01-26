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Стопкоронавирус.рф

Малышева назвала людей с «миллионным» риском смерти без вакцины 

РИА Новости 6 часов назад
Ожирение и возраст: Малышева объяснила кому нужна вакцина от COVID-19
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
" (Этим группам риска. — Прим. ред.) надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации", — отметила Малышева.
Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:
— Возраст старше 65 лет;
— Ожирение;
— Хронические болезни почек;
— Заболевание легких;
— Онкологические заболевания (не в острой фазе);
— Сердечно-сосудистые заболевания.
Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Елена Малышева , Владимир Гущин , Первый канал
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