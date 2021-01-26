Офтальмолог: коронавирус может вызвать обострение глазных заболеваний

Коронавирус может вызвать обострение глазных заболеваний. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

Она напомнила, что инфекция вызывает обострение хронических заболеваний, в том числе и в области офтальмологии.

«Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет», — пояснила врач.

По ее словам, специалисты в период пандемии отмечали, что граждане с аллергическими заболеваниями глаз в анамнезе страдают от обострения недуга через несколько недель после коронавируса.

Кроме того, COVID-19 может «разбудить» другие хронические заболевания, например, глаукому. Офтальмолог посоветовала сходить на осмотр к врачу, чтобы избежать серьезных последствий или минимизировать вред здоровью.