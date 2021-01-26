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Офтальмолог предупредила о последствиях коронавируса для глаз 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Офтальмолог: коронавирус может вызвать обострение глазных заболеваний
Фото: Lenta.ru
Коронавирус может вызвать обострение глазных заболеваний. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко.
Она напомнила, что инфекция вызывает обострение хронических заболеваний, в том числе и в области офтальмологии.

«Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет», — пояснила врач.

По ее словам, специалисты в период пандемии отмечали, что граждане с аллергическими заболеваниями глаз в анамнезе страдают от обострения недуга через несколько недель после коронавируса.
Кроме того, COVID-19 может «разбудить» другие хронические заболевания, например, глаукому. Офтальмолог посоветовала сходить на осмотр к врачу, чтобы избежать серьезных последствий или минимизировать вред здоровью.
В декабре врач общей практики Евгений Хорошев предупредил об опасности ношения масок для глаз. Так, при взаимодействии холодного уличного воздуха и теплого, выдыхаемого человеком, может пострадать роговица. Он пояснил, что в роговице нет капилляров, поэтому она поглощает питательные вещества из мелких кровеносных сосудов, расположенных вокруг нее, с помощью диффузии. «При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы», — предупредил врач.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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