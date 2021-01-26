Одышка и бессонница: самые частые жалобы перенесших коронавирус пациентов

Самые частые жалобы пациентов, переболевших COVID-19, — слабость, травмирующие воспоминания о тяжелых днях болезни, боль в груди, одышка и бессонница. Их раскрыла главный врач «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Екатерина Вострикова.

Кроме того, встречались жалобы на потерю аппетита, не проходящее нарушение вкуса и запаха, сухость слизистой глаз, конъюнктивит. Она добавила, что некоторые осложнения могут проявляться спустя длительное время после болезни. Так, боли в суставах, груди, депрессивные состояния могут появиться только через два месяца после выздоровления.

«К сожалению, COVID-19 зачастую не проходит бесследно. Болезнь негативно сказывается на состоянии многих органов и систем. Это происходит потому, что вирус SARS-CoV-2 заражает любые клетки, на поверхности которых есть рецептор АСЕ2, а они есть в носоглотке, ЖКТ, легких, коре и стволе головного мозга», — объяснила врач.

Она призвала перенесших коронавирус граждан тщательно следить за своим состоянием, прислушиваться к изменениям в организме.