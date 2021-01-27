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Объяснена главная загадка коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса
Фото: Изображение: Public Domain / Wikimedia
Ученые Йельского университета в США объяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от коронавируса, чем женщины. О решении загадки половых различий в развитии тяжелых симптомов COVID-19 сообщается в журнале Science.
По словам исследователей, одно из объяснений состоит в том, что женщины имеют две Х-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Хотя одна из Х-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.
Также защитную роль играет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом говорится, что мужские гормоны андрогены, по-видимому, усиливают способность вируса инфицировать клетки.
Мужчины в возрасте от 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, однако у них часто наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может привести к смертельно опасному системному воспалению, известному как цитокиновый шторм.
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