Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Ученые Йельского университета в США объяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от коронавируса, чем женщины. О решении загадки половых различий в развитии тяжелых симптомов COVID-19 сообщается в журнале Science.

По словам исследователей, одно из объяснений состоит в том, что женщины имеют две Х-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Хотя одна из Х-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.

Также защитную роль играет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом говорится, что мужские гормоны андрогены, по-видимому, усиливают способность вируса инфицировать клетки.

Мужчины в возрасте от 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, однако у них часто наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может привести к смертельно опасному системному воспалению, известному как цитокиновый шторм.