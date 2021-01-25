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Врач рассказал, что мешает выработке антител у переболевших COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа",

— сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.
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Коронавирус , Николай Малышев , РИА Новости
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