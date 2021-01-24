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Стопкоронавирус.рф

Мясников ответил на семь популярных вопросов о вакцинации 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.
По его словам, сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача.
Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции

"Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий", — пояснил Мясников.

Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.

"Для того, чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40 процентов", — пояснил специалист.

Мясников также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.
Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.
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Комментарии 6
Коронавирус , Видео , Александр Мясников , ЕС , Pfizer
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