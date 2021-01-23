Вспышки COVID: пройдет ли Китай еще один стресс-тест 

Год назад — 23 января — власти Китая объявили о закрытии Уханя, крупного промышленного города в центральной части страны. Это был первый полномасштабный локдаун в только набиравшей обороты пандемии. Мегаполис с населением 11 млн человек в течение 76 дней из-за коронавируса нового типа фактически находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запретили покидать населенный пункт.

Поистине драконовские меры Поднебесной позволили сдержать уханьскую и последующие локальные вспышки на территории материкового Китая. Тогда мировые СМИ обрушились с критикой на Пекин за нарушение прав человека. Китайские власти махнули рукой и провели несколько раундов в буквальном смысле поголовного тестирования всех жителей Уханя. А спустя несколько месяцев, после переломного момента и спада эпидемии в Китае, в адрес КНР стали звучать похвалы и позитивные оценки, а эксперты до сих пор изучают опыт Поднебесной чуть ли не под микроскопом.

Несмотря на, казалось бы, тотальный контроль, новости последних недель взволновали не только китайцев, но и весь остальной мир. За последнее время в 12 регионах страны выявлено в общей сложности более 2 тыс. внутренних случаев заражения коронавирусом. Основной "удар" пришелся на север и северо-восток страны, локальные вспышки зафиксированы в провинциях Хэбэй, Цзилинь, расположенной на границе с Россией провинции Хэйлунцзян и других регионах.

Кроме того, 20 января замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы Пан Синхо сообщила, что медики выявили в Пекине двух носителей британского штамма коронавируса, подчеркнув, однако, что "первоначальный источник заражения прибыл из-за рубежа".

Вести о COVID-19 в Китае буквально взорвали информационное пространство. Зарубежная пресса запестрила заголовками о "новом эпицентре" коронавируса в КНР, о возвращении пандемии в Поднебесную, о масштабной вспышке и большом количестве новых случаев заболевания. Но так ли это?

Не так важны цифры

Согласно официальной статистике, ежедневно китайские медики фиксируют около 100 внутренних случаев заражения. По сравнению с другими странами, где суточный прирост измеряется десятками тысяч, эти данные — иголка в стоге сена. Но не так важны цифры, сколько сам факт: на наших глазах в Китае приобретает все большие масштабы новая вспышка, и это происходит на фоне действующих жестких мер профилактики и контроля.

Действительно ли пандемия вновь пытается проникнуть за Великую Китайскую стену карантинных мер? Вопрос сложный. Казалось, с прошлого года КНР не расслаблялась ни на минуту: в стране по-прежнему действуют ограничения на въезд из-за рубежа, все перемещения местных жителей фиксируются при помощи приложения "Код здоровья", в общественном транспорте и местах большого скопления людей усилены меры безопасности.

В случае выявления единичных случаев заражения в китайских городах молниеносно вводится локдаун, а местные власти организуют несколько раундов массового тестирования населения. Проверка миллионов горожан за считаные дни после выявления всего нескольких случаев заражения уже стала для Китая новой нормой.

Пекин закручивает гайки

На днях массовая проверка началась и в некоторых районах Пекина. После того как китайская столица, как казалось, подавила вспышку в районе Шуньи, в течение недели в городе было выявлено около 15 новых случаев заражения. Большая часть — в районе Дасин на юге столицы: правительство уже запретило жителям этого района покидать Пекин.

За пять дней власти протестировали на COVID-19 1,5 млн человек, теперь ждут результатов и закручивают гайки. И это при том, что общее количество пациентов с коронавирусом в пекинских больницах составляет всего лишь чуть больше 40.

На территории Дасина, где находится крупнейший международный аэропорт Пекина, закрыты все торговые центры. Кроме того, власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в столицу из-за границы или других регионов Китая после 10 декабря прошлого года. Для прибывших из-за рубежа теперь действует система "14+7+7". Иными словами — месячный карантин: в течение двух недель приезжие должны находиться на карантине в специальных центрах, семь дней — на самоизоляции дома, еще семь дней — тщательно следить за состоянием своего здоровья под надзором медиков.

В некоторых жилых кварталах Пекина усилены меры безопасности, попасть туда можно только местным жителям, да и то по специальным пропускам. Во всем городе закрыты детские сады, с 23 января все школьники переведены на онлайн-обучение до конца семестра.

Где ахиллесова пята?

На фоне ужесточения мер возникает вопрос: где скрывается источник заражения? Еще весной 2020 года, когда власти Китая объявили о контроле и даже победе над эпидемией, страна столкнулась с новой угрозой — ростом ввозных случаев заболевания. Решение не заставило себя ждать — ограничения на въезд иностранных граждан в КНР были введены незамедлительно. За исключением некоторых категорий иностранцев, въехать в страну сейчас могут только китайские граждане.

Кроме того, значительно сокращено количество авиарейсов между Китаем и другими странами. А те, что остались и выполняются, периодически "замораживаются" на срок от недели до нескольких месяцев, если на борту были выявлены пассажиры с COVID-19.

Нынешняя вспышка, как утверждают власти, также имеет корни за рубежом. Как сказал глава Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ма Сяовэй, "вспышка произошла из-за инфицированных, прибывших в страну из-за границы, а также из-за зараженной импортной продукции". "Главная причина — неправильный контроль в местах, отведенных для карантина, недостаточно эффективные действия работников, имеющих отношение к поставкам охлажденных пищевых товаров", — заявил чиновник.

В последние месяцы обвинения касались тех или иных поставок замороженных продуктов: в черном списке периодически оказывались импортная рыба, креветки, кальмары и даже мороженое.

Ма Сяовэй также указал на то, что люди, занимающиеся работой по противодействию эпидемии, "ослабили меры и стали менее прилежно относиться к своим обязанностям". По его словам, "меры по предотвращению рисков возникновения эпидемии также недостаточны". Однако, если Китай и так уже год живет в режиме осажденной крепости, чего же боятся власти?

Новогодний коллапс 2.0?

Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на календарь. Впереди один из главных национальных праздников — Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе. Ровно год назад, когда в Ухане объявили локдаун, Китай готовился встречать именно этот праздник, и одной из главных задач властей было сдержать массовую миграцию населения в период праздников — ночной кошмар любого эпидемиолога.

Аналогичная ситуация наблюдается и в этом году: в ночь с 11 на 12 февраля Поднебесная встречает Новый год, а это значит, что уже на следующей неделе — 28 января — в Китае наступит период внутренней миграции населения, чуньюнь по-китайски, который продлится 40 дней. Это время, когда деловая жизнь в стране встает на паузу, сотни миллионов китайцев покидают большие города и отправляются на малую родину, чтобы встретить праздник с семьей и близкими.

Как и в прошлом году, правительство призывает население отказаться от перемещений, оставаться на местах пребывания, сократить встречи, поездки и избегать мест скопления людей. Некоторые провинции вводят дополнительные требования для приезжих из других регионов, в частности наличие отрицательного теста на коронавирус, сданного за несколько дней до поездки, а также прохождение обязательного карантина.

Эти меры и опасения выглядят оправданными, особенно на фоне новых локальных вспышек в Пекине и других регионах Китая. В самолетах, переполненных поездах и автобусах сложно обеспечить социальную дистанцию.

К сожалению, в преддверии главного праздника даже законопослушный, исполнительный и ответственный китайский народ дает слабину. Желание повидать близких в канун Нового года превалирует над осознанием всей серьезности ситуации и банальным инстинктом самосохранения.

Тревожный прогноз

Прогнозы властей относительно миграции населения настораживают: по оценкам Министерства транспорта КНР, в этом году граждане совершат более 1,7 млрд поездок по стране во время новогодних праздников. И хотя этот показатель на 40% меньше допандемийных цифр 2019 года, это все равно на 10% больше, чем год назад, когда Китай и весь мир были скованы от нервного напряжения из-за нового, тогда еще неизвестного вируса.

Победителем или проигравшим выйдет Китай из периода праздников и чуньюня — предсказать сложно. Пока же местные жители наблюдают усиление мер профилактики и контроля, власти прививают ключевые группы населения. Вакцинация в стране началась 15 декабря: на этой неделе врачи доложили о 15 млн сделанных прививок, в планах до 15 февраля вакцинировать в общей сложности 50 млн человек.

Цифры выглядят довольно амбициозными, однако не стоит забывать о главном: население Поднебесной превышает 1,4 млрд человек. Смогут ли 3,5% вакцинированных граждан в корне исправить ситуацию? Время покажет. А пока власти призывают плотнее прижать медицинские маски к лицам и, несмотря на праздничные настроения, не расслабляться.