Переболевшим COVID нельзя тренироваться на морозе 

Спортивные занятия на открытом воздухе в холодное время года противопоказаны людям, переболевшим COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.

По ее словам, холодный воздух, смена температуры и влажности от сухого и теплого воздуха дома к влажному и холодному на улице парализуют движения ворсинок эпителия в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений. Кроме того, из-за неадекватных занятий физическими упражнениями возрастает риск развития и так частых последствий после COVID-19 — миокардитов и стресс-кардиомиопатии.

Рябинкова указала, что назначение физической активности после выздоровления должно быть индивидуальным в зависимости от степени тяжести перенесенной болезни. Так, она пояснила, что использование известных дыхательных систем не является ключом к выздоровлению после COVID-19.

Также неоднозначны методики Стрельниковой и Бутейко, которые рекомендуют медики при выписке пациентам с коронавирусом.

«Есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови, есть данные, что эти дыхательные гимнастики лучше использовать у здоровых людей», — объяснила она.