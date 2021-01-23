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Болезни ЖКТ повышают риск заболеть коронавирусом 

ТАСС 51 минуту назад
Болезни ЖКТ повышают риск заболеть коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Заболевания верхних отделов желудочного-кишечного тракта могут сделать организм более уязвимым перед коронавирусом. Такую информацию опубликовал журнал Gastroenterology со ссылкой на специалистов Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Ранее попадание коронавируса на продукты питания считалось безопасным, поскольку желудочная кислота способна нейтрализовать его, говорится в материале.
Однако люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают от забросов кислоты обратно в пищевод. Изменения, вызванные этим заболеванием, могут привести к появлению клеток, которые способны связываться с коронавирусом, предупреждают ученые.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается довольно часто и характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка. Ей страдают 10-20% взрослых. У некоторых людей, страдающих от ГЭРБ, наблюдаются повреждения слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии. Это хроническое состояние может привести к развитию клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов. Также заболевание часто встречается у младенцев и обычно проявляется после рождения.
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