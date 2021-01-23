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Метеозависимость назвали побочным эффектом COVID 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Метеозависимость назвали побочным эффектом COVID
Фото: Lenta.ru
Врач-терапевт Наталья Зубарева в интервью радио Sputnik рассказала еще об одном изменении в организме человека, переболевшего COVID-19.
По ее словам, некоторые люди после перенесенной инфекции становятся более зависимыми от погоды. Высокая чувствительность к изменениям погоды как правило ограничивается головной болью.
Однако у некоторых перенесших COVID-19 пациентов в моменты резкой перемены погодных условий начали проявляться обострения хронических болезней, рассказала специалист.

«Обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма», — отметила врач.

Как считает специалист, причина усиленного влияния погоды заключается в повышенном стрессе после болезни.

«Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы», — пояснила Зубарева.

Она подчеркнула, что под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Таким образом, чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что стресс приведет к сбою в работе организма.
Снизить влияние резких перемен погоды на организм может контроль за уровнем стресса. Врач рекомендует принимать самые важные микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. «Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача», — сказала она.
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Коронавирус , Наталья Зубарева , ИА Sputnik
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