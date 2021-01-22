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Британский штамм коронавируса оказался более смертельным 

Lenta.ru 2 часа назад
Британский штамм коронавируса оказался более смертельным
Фото: Lenta.ru
Существуют свидетельства того, что так называемый «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более смертелен, чем изначальный вариант болезни. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает информационное агентство Reuters.

«Сегодня нас проинформировали о данных, которые указывают на то, что новый вариант — вариант, который впервые был выявлен в Лондоне и юго-восточной Англии — может вызывать более высокую смертность», — заявил Джонсон на брифинге для прессы.

На той же встрече с журналистами лидер британского правительства подтвердил, что вакцины, применяемые в стране, остаются эффективными как против старых, так и против новых вариантов заболевания.
20 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен уже в 60 странах и районах. В то же время мутация коронавируса, обнаруженная в ЮАР, выявлена еще в трех странах, и их общее число достигло 23.
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Коронавирус , Борис Джонсон , ВОЗ , Reuters
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