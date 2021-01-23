В Турции начнут производство вакцины «Спутник V» 

"Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — также отметили в фонде.