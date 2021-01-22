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Без алкоголя и спорта: как избежать побочных эффектов вакцинации 

Даня Виттиг 2 часа назад
Без алкоголя и спорта: как избежать побочных эффектов вакцинации
Фото: depositphotos.com
Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, какие правила необходимо соблюдать после вакцинации, чтобы избежать побочных эффектов. Об этом сообщает «Лента.ру».

«После вакцинации нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Еще одна рекомендация — это не повышать температуру, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты», — сказал он.

Желательно в первые сутки не заниматься спортом и не пить алкоголь.

«Существует версия, что это, выражаясь простым языком, замедляет процесс формирования иммунитета от коронавируса».

Мохамед Али посоветовал тем, кто решит сделать прививку, отдохнуть после вакцинации.

«Если вы соблюдали все рекомендации, описанные выше, а у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной», — сказал он.

Ранее "Рамблер" сообщал, что думает ВОЗ насчет иммунных паспортов.
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Коронавирус , Мохамед Али , ВОЗ
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